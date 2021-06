Sabally erstmals im All-Star-Spiel der WNBA

Anzeige

Satou Sabally wurde ins "Team WNBA" berufen © AFP/NBAE / Getty Images/SID/MICHAEL GONZALES

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally nimmt an ihrem ersten All-Star-Spiel der amerikanischen WNBA teil. Mit dem "Team WNBA" tritt die 23-Jährige am 14. Juli (Ortszeit) in Las Vegas gegen die US-Nationalmannschaft an. Die Liga verkündete das Aufgebot am Mittwoch.

Sabally bestreitet ihre zweite Profi-Saison in den USA für die Dallas Wings, nachdem sie zuvor drei Jahre auf dem College im Trikot der University of Oregon auflief. In der laufenden Spielzeit bringt es die Berlinerin in zehn Spielen im Schnitt auf 13,2 Punkte und 6,1 Rebounds, ihre Wurfquote von 44,1 Prozent hat sich im Vergleich zur Rookie-Saison deutlich verbessert.

