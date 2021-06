Wimbledon: Dominik Koepfer erstmals in der dritten Runde

Koepfer will in sein zweites Grand-Slam-Achtelfinale

Der 27 Jahre alte Koepfer kämpft nun gegen den an Position acht gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder Miomir Kecmanovic aus Serbien um den Einzug in sein zweites Grand-Slam-Achtelfinale nach den US Open 2019. Koepfer ist der erste Deutsche in der dritten Runde, Alexander Zverev (Hamburg) und Oscar Otte (Köln) können noch folgen.