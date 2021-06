Tottenham verpflichtet Espirito Santo als Teammanager

Frankfurt am Main (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub Tottenham Hotspur hat Nuno Espirito Santo (47) als neuen Teammanager verpflichtet. Wie die Spurs am Mittwoch mitteilten, erhält der frühere Coach des Ligakonkurrenten Wolverhampton Wanderers einen Vertrag über zwei Jahre. Bei Tottenham tritt Espirito Santo die Nachfolge von Interimstrainer Ryan Mason an, der nach der Entlassung von Jose Mourinho übernommen hatte.