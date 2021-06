Olympia, Leichtathletik: Christine Mboma nach 400-m-Gala große Favoritin

Christine Mboma läuft über 400 Meter die siebtschnellste Zeit in der Geschichte. Damit schwingt sie sich zur Topfavoritin für die Olympischen Spiele auf.

Mit der siebtbesten Zeit einer Frau über 400 m in der Leichtathletik-Geschichte hat sich die Teenagerin Christine Mboma aus Namibia zur Topfavoritin für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) über die Stadionrunde aufgeschwungen.

In 48,54 Sekunden pulverisierte die 18-Jährige beim Meeting in Bydgoszcz die bisherige Weltjahresbestzeit von Rio-Olympiasiegerin Shanae Miller-Uibo (Bahamas) um 0,54 Sekunden und verbesserte zudem ihren eigenen Juniorinnen-Weltrekord sogar um 0,68 Sekunden.

Mboma muss bei Olympia niemand fürchten

Die bis zu Saisonbeginn nur einem kleineren Expertenkreis bekannte Afrikanerin muss in Tokio keine Konkurrentin fürchten. Weltmeisterin Salwa Eid Naser (Bahrain) wurde nur wenige Stunden vor Mbomas Traumrunde wegen Dopings letztinstanzlich für zwei Jahre gesperrt. Miller-Uibo, die derzeit alleine noch mit Mboma auf Augenhöhe scheint, will sich in Tokio auf die 200 m konzentrieren.