Leon Goretzka vom FC Bayern bei ManUnited im Gespräch - die Hintergründe

Nagelsmann baut auf Leader Goretzka beim FC Bayern

Was die Bosse der Engländer wissen: Goretzkas Vertrag läuft 2022 und noch ist er nicht verlängert worden. Sie sind allerdings auch davon in Kenntnis gesetzt worden, was SPORT1 bereits berichtet hat: Goretzka forciert eine langfristige Vertragsverlängerung in München und fühlt sich im Verein und in der Stadt pudelwohl.