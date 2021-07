EM: Bo Svensson und Martin Schmidt trauen Dänemark Überraschung zu

Vom Außenseiter zum Viertelfinalisten

Die Dänen belehrten die Kritiker jedoch eines Besseren, qualifizierten sich für das Achtelfinale und zogen mit einem spektakulären 4:0 Sieg gegen Wales auch in die Runde der letzten acht ein.

Svensson traut Dänemark Überraschung zu

Einen großen Anteil an der starken Performance der dänischen Nationalmannschaft hat mit Sicherheit Trainer Kasper Hjulmand. Dies sieht auch Mainz-Coach Bo Svensson so, den Hjulmand 2014 in den Trainerstab bei Mainz 05 aufnahm. "Ich freue mich sehr für Kasper, hatte auch zwischendurch immer wieder Kontakt mit ihm", verriet Svensson im Gespräch mit SPORT1.