Olympia, Basketball: Mexiko gewinnt - Deutschland droht bei Niederlage das Aus

Die deutschen Basketballer benötigen beim laufenden Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien zum sicheren Einzug ins Halbfinale einen weiteren Sieg. Da sich Mexiko am Mittwoch in der Gruppe A mit 72:64 (31:36) gegen Russland durchsetzte, kam die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl nicht vorzeitig weiter. Dafür hätten die Russen gewinnen müssen.