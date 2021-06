Serie A: Italiano neuer Trainer in Florenz

Vincenzo Italiano ist neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 43-Jährige einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der in Karlsruhe geborene Italiano war zuvor in der Serie A als Coach bei Spezia Calcio tätig.