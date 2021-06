Eintracht Frankfurt: Kommt Rafael Santos Borré als Ersatz für André Silva?

C. Michel

Gibt es bei Eintracht Frankfurt im Sturm einen Umbruch? Bei André Silva sieht es nach einem Abgang aus. Kommt dafür Rafael Santos Borré aus Kolumbien an den Main?

Eintracht Frankfurt soll nach Informationen des TV-Moderators Diego Rueda kurz vor einem Transfer von Rafael Santos Borré stehen, Sky berichtet bereits von einer Einigung. SPORT1 kann bestätigen, dass sich die Hessen intensiv mit dem kolumbianischen Angreifer in Diensten von River Plate beschäftigen. (Alles Wichtige zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

Borré kennt sich in Europa bereits aus. Atlético Madrid verpflichtete ihn 2015 für fünf Millionen Euro und verlieh ihn zunächst zurück in die Heimat und in der darauffolgenden Spielzeit zum FC Villarreal (30 Pflichtspiele, vier Tore, zwei Vorlagen).