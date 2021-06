Wimbledon: Topfavorit Novak Djokovic souverän in Runde drei

Novak Djokovic steht in der dritten Runde © AFP/SID/BEN STANSALL

Novak Djokovic erreicht souverän die dritte Runde in Wimbledon. Der Topfavorit lässt sich auch durch einige Ausrutscher auf dem "heiligen Rasen" nicht beirren.

Trotz einiger Ausrutscher auf dem "heiligen Rasen" hat Topfavorit Novak Djokovic (34) bei seiner Mission Titelverteidigung in Wimbledon auch die zweite Hürde souverän genommen.

Der Weltranglistenerste aus Serbien, der in London den dritten Triumph in Serie und den sechsten insgesamt anstrebt, bezwang in der Neuauflage des Endspiels von 2018 den Südafrikaner Kevin Anderson 6:3, 6:3, 6:3.