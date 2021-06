Italiens Jorginho: "Belgien hat Schwachpunkte"

Jorginho geht optimistisch in das Spiel gegen Belgien © AFP/POOL/SID/ALBERTO LINGRIA

Italiens Fußball-Nationalspieler Jorginho hat vor dem EM-Viertelfinale gegen Belgien am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Optimismus verbreitet. Belgien verdiene Respekt, "doch alle Mannschaften haben Schwachpunkte", sagte der 29-Jährige am Mittwoch vor der Partie in München: "Wir müssen sie entdecken und sie zu unseren Gunsten nutzen."