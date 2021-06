Lauterbach klagt an: "UEFA für Tod von vielen Menschen verantwortlich"

EM-Aus gegen England: So bitter endet die Ära Löw

Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat seine Kritik an der EM verschärft und schwerste Vorwürfe gegen die UEFA erhoben.

Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat seine Kritik an der EM verschärft und schwerste Vorwürfe gegen die Europäische Fußball-Union (UEFA) erhoben.

Das Achtelfinale zwischen der deutschen Nationalmannschaft und England am Dienstagabend in London habe "noch mal gezeigt, wie eng die Fans stehen, wie oft sie sich umarmen und anschreien", schrieb Lauterbach (SPD) am Mittwoch bei Twitter.