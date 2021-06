Tour de France: Tony Martin kritisiert Fahrer-Protest als "Lachnummer"

"Da sieht man einfach, wie uneinig die Fahrer sind": Tony Martin übt harsche Kritik am Fahrerprotest auf der vierten Etappe der Tour de France.

Radprofi Tony Martin hat harsche Kritik am Fahrerprotest auf der vierten Etappe der Tour de France geübt und hält derartige Aktionen für untauglich im Kampf für mehr Sicherheit.

"Für mich war das gestern ein Scherz, eine Lachnummer, was wir da geboten haben", sagte der Jumbo-Visma-Profi im Ziel des Einzelzeitfahrens am Mittwoch in Laval.