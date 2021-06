Italien verstärkt Kontrollen für englische Fans

Vor dem EM-Viertelfinale in Rom zwischen England und der Ukraine will das italienische Innenministerium die Kontrollen verstärken.

Vor dem EM-Viertelfinale in Rom zwischen England und der Ukraine am Samstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) will das italienische Innenministerium die Kontrollen auf Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen verstärken. Besonders im Blick: die englischen Fußball-Fans.