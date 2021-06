ARD: Über 27 Millionen sehen Achtelfinal-Aus

Das Achtelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft haben durchschnittlich 27,36 Millionen Zuschauer in der ARD live verfolgt.

Das Achtelfinal-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft haben durchschnittlich 27,36 Millionen Zuschauer in der ARD live verfolgt. Dies entspricht einem hervorragenden Marktanteil von 76,5 Prozent. Das 0:2 im Londoner Wembley-Stadion gegen England lockte damit die meisten Fans bei dieser EM vor die Fernseher.

Bislang hatte das letzte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn (2:2) am vergangenen Mittwoch die beste Quote gebracht (25,74 Millionen). Das zweite Viertelfinale zwischen Schweden und der Ukraine (1:2 n.V.) ab 21.00 Uhr sahen am Dienstag immer noch 8,08 Millionen. Der Marktanteil lag bei 34,2 Prozent und damit etwas geringer als bei den weiteren Achtelfinalspielen, die teils bis zu 50 Prozent Marktanteil hatten.