Bierhoff: Keine Rücktritte nach deutschem EM-Aus

"Ich habe von keinem der älteren Spieler gehört, dass er sagt: Übrigens, Oliver, ich hebe mal die Hand, ich denke über Rücktritt nach oder gebe gleich in der Presse etwas bekannt", sagte Bierhoff am Mittwoch in der Bilanz-Pressekonferenz nach dem 0:2 im Achtelfinale gegen England.