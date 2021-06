Dresden verpflichtet Defensivspieler Akoto

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den Defensivspieler Michael Akoto verpflichtet. Der 23-Jährige kommt aus der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 in Dresden. Für die Rheinhessen erzielte Akoto in 52 Spielen in der Regionalliga Südwest drei Tore und gab vier Vorlagen.