James Rodriguez erhält 93er-SBC in FIFA 21

In FIFA war James Rodriguez aufgrund seines fehlenden Tempos in den letzten Jahren ein kaum genutzter Spieler. Das könnte sich mit seiner Player-Moments-SBC ändern.

216.000 Münzen für eine 93er-Karte – lohnt sich der Abschluss?

Nach der WM 2014 wurde es leider sportlich gesehen immer ruhiger um James Rodriguez. Der hochtalentierte Zehner zauberte damals in Brasilien in jedem Spiel, unter anderem wurde er mit sechs Toren Torschützenkönig. Das mit Abstand schönste Tor schoss der Linksfuß im Achtelfinale gegen Uruguay – ihr erinnert euch bestimmt alle.

Zu Ehren dieses Treffers hat James Rodriguez nun eine SBC in FIFA 21 erhalten, die ihn sicherlich spielbar macht. Denn ansonsten gibt es wenig Gründe, den Everton-Spieler sowohl in der Realität als auch in FIFA aufzustellen. Bei Real Madrid wurde James nie wirklich glücklich, unter Zinedine Zidane kam er am Ende nicht über die Reservistenrolle hinaus. Auch beim FC Bayern München konnte James nie wirklich Fuß fassen. In der vergangenen Spielzeit hatte er einen fantastischen Saisonstart beim FC Everton, doch danach wurde er von Verletzungen aus der Bahn geworfen. Die Spekulationen um Motivationslosigkeit verfolgen ihn bis heute.