Bundesliga: VfL Wolfsburg stellt neuen Trainer Mark van Bommel vor Van Bommel: "Ich habe eine Idee"

Van Bommel auf der VfL-Trainerbank: So tickte der Spieler

Am Donnerstag startet der VfL Wolfsburg unter dem neuen Trainer Mark van Bommel in die Spielzeit 2021/22. Der Niederländer sieht für sich eine Riesenchance.

Mit großer Vorfreude startet Mark van Bommel an diesem Donnerstag mit dem Trainingsauftakt in seine erste Trainerstation in Deutschland beim VfL Wolfsburg. (SERVICE: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

"Ich bin hierhin gefahren mit dem Zug, nicht mit dem Wohnwagen, habe mich schon eingelebt. Wir haben Lust drauf, sind schon einige Tage hier, die Herausforderung ist sehr schön", sagte der Niederländer bei seiner Vorstellung. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Der 44-Jährige, der von 2006 bis 2011 für den FC Bayern gespielt hatte und seit seiner Entlassung bei der PSV Eindhoven im Dezember 2019 ohne Trainerjob war, hat sich offenbar schon gut eingelebt: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Es ist sehr professionell hier, alle Voraussetzungen sind da, wir fühlen uns sehr wohl hier. Ich habe nicht lange überlegt. Als der Kontakt da war, war es für mich klar, dass das eine Riesenchance ist."

In Wolfsburg folgt der frühere niederländische Nationalspieler auf Oliver Glasner, der nach Frankfurt gewechselt ist, und tritt mit seiner Truppe in der anstehenden Saison nach Platz vier 2020/21 in der Gruppenphase der Champions League an.

Van Bommel will Wolfsburg verbessern

"Die Herausforderung für einen Profi oder überhaupt im Sport ist, ist, dass man sich verbessert", erklärte van Bommel mit Blick auf die Ziele in der kommenden Spielzeit. "Das geht nicht jedes Jahr, aber das muss das Ziel sein. Das ist das Schönste im Fußball, dass man das versucht."

An Wolfsburg hat Van Bommel nicht die besten Erinnerungen, mit den Bayern kassierte er 2009 eine herbe 1:5-Klatsche. "Als Spieler war es hier immer schwierig, vor allem das 2009er-Spiel", ärgert er sich noch heute. "Danach habe ich natürlich immer die Liga verfolgt und auch den VfL Wolfsburg. Vor zwei Jahren hatten wir ein Freundschaftsspiel mit Eindhoven gegen Wolfsburg."

Wolfsburg kann sich auf einen Trainer einstellen, der auf eine offensive Herangehensweise setzt.

"Ich habe eine Idee, wie ich Fußball spielen will, ist natürlich auch abhängig von den Qualitäten der Spieler", führte van Bommel aus. "Das Schönste für einen Trainer ist, wenn er auf der Bank sitzt, und die Spieler spielen so, wie ich das vor Augen habe, erfolgreich, und die Spieler haben Spaß und verstehen, wie ich spielen will. Ich kann ja eine Idee haben, aber wenn die Spieler das nicht umsetzen können, dann muss ich was anderes machen."

Bei den Bayern galt der Niederländer auf dem Platz als "Aggressive Leader", doch wie ist der Trainertyp Van Bommel? "Die Spieler werden das schon erfahren", lässt er sich nicht allzu viel entlocken. "Ich kann mich selber nicht so beschreiben, das müssen die Leute sagen, die schon mit mir gearbeitet haben. Die Jungs müssen aber keine Angst haben."

Es soll aber vor allem eine persönliche Handschrift erkennbar sein: "Man soll sehen können, dass es eine Mannschaft von Mark van Bommel ist."

Schäfer: Van Bommel "wird keinen umgrätschen"

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer macht sich keine Sorgen, dass mit Van Bommel nun akute Verletzungsgefahr in Wolfsburg herrscht.