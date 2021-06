IEM Cologne: Wird das CS:GO-Event besser als je zuvor?

Veranstalter ESL verspricht für das anstehende LAN-Event IEM Cologne einige Verbesserungen. Das so genannte Masters-Turnier will mit einem neuen HUD, überarbeiteten Trophäen-Design und POV-Streams die CS:GO-Fans begeistern.

IEM Cologne: Zahlreiche Verbesserungen

Die Intel Extreme Masters in Köln lassen zwar wieder keine Zuschauer zu, dafür verspricht der Veranstalter zahlreiche Verbesserungen im Stream. So wurde zum einen das Layout des HUDs überarbeitet und zahlreiche neue Funktionen, basierend auf Community-Feedback, hinzugefügt. Welche das genau sind, enthüllt die ESL in den kommenden Tagen.