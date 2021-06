Judo: Weltmeisterin Wagner führt Tokio-Aufgebot an

"Ich bin überglücklich, dass ich das Team Deutschland in Tokio unterstützen darf, und freue mich sehr, dass ich nach drei langen Jahren der Vorbereitung das Olympiaticket in der Hand habe", sagte Wagner, die Mitte Juni bei der WM in Budapest Gold in der Klasse bis 78 kg gewonnen hatte, nach der endgültigen Nominierungsbestätigung am Mittwoch. Mit dabei ist auch Theresa Stoll (Großhadern/57 kg), die in Budapest Bronze gewonnen hatte.