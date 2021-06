Olympia: Son nicht für Südkorea nominiert

Heung-Min Son steht nicht in Südkoreas Olympia-Kader © AFP/SID/JUNG YEON-JE

Heung-Min Son wird nicht für Südkorea an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen.

Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son (28) vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur wird nicht für Südkorea an den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) teilnehmen. Bei der Bekanntgabe des 18-köpfigen Olympia-Kaders von Trainer Hak-Bum Kim am Mittwoch fehlte der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen und des Hamburger SV.