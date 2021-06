Wimbledon: Rutsch-Rasen sorgt für Dramen und Ärger

Williams und Mannarino rutschen an gleicher Stelle aus

Auch Djokovic und Murray mit Problemen

Er könne sich nicht daran erinnern, jemals bei einem Spiel so oft hingefallen zu sein, ließ der Serbe nach dem Spiel verlauten. Andy Murray, erstmals seit 2017 wieder in Wimbledon dabei, erklärte, es sei "sehr rutschig" gewesen. Murray trifft in seinem Zweitrundenmatch am Mittwoch auf den Deutschen Oscar Otte, der sich trotz Regel-Blackouts in einem Marathon-Match gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchsetzte.

Veranstalter spricht von "zusätzlicher Feuchtigkeit"

Noch am Abend nach dem Serena-Aus veröffentliche der All England Club ein Statement: "Die Wetterbedingungen an den ersten beiden Tagen waren die nassesten, die wir seit fast einem Jahrzehnt erlebt haben, was dazu führte, dass das Dach auf dem Centre Court und dem Platz Nr. 1 für längere Zeit geschlossen werden musste", schrieb der Veranstalter und schilderte dann die Problematik: "Und das zu einer Zeit, in der die Graspflanze am üppigsten und grünsten ist, was zu zusätzlicher Feuchtigkeit auf der natürlichen Oberfläche führt."