Legends of Runeterra: Aufstieg d. Unterwelt geht live - mit Ekko!

Ekko ist einer von drei neuen Champions, die mit "Aufstieg der Unterwelt" in Legends of Runeterra kommen wird © Riot Games

Dies ist aber noch nicht alles. In dem Moment, in dem Ekko eine Stufe aufsteigt, werden drei Chronobrüche in das eigene Deck gemischt. "Chronobruch" ist ein drei Mana kostender, langsamer Zauber, der gut und gerne als Wincondition angesehen werden kann. Wie in der MOBA-Version von League of Legends lässt sich mit dem Chronobruch ein Stück weit die Zeit zurückdrehen. Im Falle von Riots Kartenspiel-Ableger belebt der Zauber alle Verbündeten wieder, die in dieser Runde gestorben sind. Zusätzlich dazu wird mobilisiert.