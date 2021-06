League of Legends: Wild Rift mit eigenem eSports-Event

Wild Rift im Gauntlet-Format

So gibt die ESL an, sowohl offene Qualifikationsrunden, als auch Gruppenphasen, das Schweizer System sowie ein Gauntlet-Modus zu verwenden. Die Qualifier beginnen recht bald: bereits am 04. Juli steht die erste Runde an, gefolgt vom 11., dem 18. und 25. Juli. Die Teams selbst können aus bis zu sieben Spielern bestehen.

Die Qualifikationsspiele finden in einem "single elimination"-Format statt und werden in einem Best-of-Three (Bo3) ausgespielt. Am Ende qualifizieren sich die vier besten Teams jedes Qualifikationsrunde für die nächste Phase. Das Finale selbst wird in einem Gauntlet ausgetragen - bekannt aus der LCK (League of Legends - Liga in Korea, Anm. d. Red.) und startet am 05. September.