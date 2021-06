EM 2021: Darum wollte sich Kingsley Coman nicht auswechseln lassen

Am Montagabend dürfte den Fans des FC Bayern kurz der Atem gestockt haben.

Kingsley Coman mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen, ein Bild, das es in der Vergangenheit schon öfter gegeben hat.

Dieses Mal trug Coman das Trikot der französischen Nationalmannschaft - und wollte es trotz seiner augenscheinlichen Verletzung nicht vorzeitig ausziehen. Der Flügelstürmer des FC Bayern verweigerte zunächst seine Auswechslung, bevor er ihr dann letztendlich in der 111. Minute nicht mehr entgehen konnte.

Nun will die französische Sportzeitung l 'Equipe erfahren haben, woher Comans (falscher) Ehrgeiz rührte.

Demnach soll es unter anderem darum gegangen sein, sein Image in der französischen Öffentlichkeit zu ändern. Der fitte Coman, der sonst sehr oft mit Verletzungen zu kämpfen hat, wollte offenbar in so einem bedeutenden Spiel beweisen, wie wichtig er für seine Nation sein kann.