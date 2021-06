Copa America schreibt rote Zahlen

Zum Verlust in Brasilien trugen vor allem das Fehlen von Zuschauern in den Stadien, die Flucht der Sponsoren vor negativen Reaktionen angesichts von nun bereits über 500.000 COVID-19-Toten im Land sowie die schwache Free-TV-Visibilität in einem landesweit zweitrangigen Heim-Sender bei. Immerhin sind die Zuschauerzahlen im lukrativen US-Markt wegen der Übertragungszeiten am Abend besser als die der zu früheren Uhrzeiten stattfindenden Euro.