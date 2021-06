Gewichtheben: Zwei Rücktritte vor digitalem Verfassungskongress

Für Florian Sperl, Präsident des deutschen Verbandes BVDG, findet der digitale Kongress daher am "Tag der Tage" für das Gewichtheben statt. Der Entwurf der neuen Satzung "geht schon in die richtige Richtung", sagte Sperl dem SID: "Wenn der so durchkommt, dann wäre das ein sehr wichtiger und großer Schritt, den wir sehr begrüßen würden." Sperl will sich im Oktober als Vizepräsident im Weltverband für den Neuanfang zur Verfügung stellen.