Hummels lässt Zukunft offen

Mats Hummels will abschalten © AFP/POOL/SID/FRANK AUGSTEIN

Mats Hummels hat seine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offen gelassen.

Mats Hummels hat seine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offen gelassen. "Daran habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Ich will erst einmal ein paar Tage abschalten", sagte der Weltmeister von 2014 nach der 0:2-Niederlage im EM-Achtelfinale in London gegen England.