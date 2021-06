Fackellauf auch in Tokio teilweise nicht öffentlich

Die Flamme soll am 9. Juli in der japanischen Hauptstadt eintreffen und vornehmlich bei nicht zugänglichen Veranstaltungen präsentiert werden. "Stattdessen werden wir jeden Tag am letzten Ort des Staffellaufs eine Zeremonie abhalten", sagte Koichi Osakabe von der Tokioter Stadtverwaltung der Nachrichtenagentur AFP.

Der Fackellauf hatte am 25. März in Japan begonnen und führt auf dem Weg zur Eröffnungsfeier im neuen Olympiastadion am 23. Juli durch alle 47 Präfekturen des Landes. Schon vor dem Eintreffen in Tokio waren einige Etappen aufgrund der Infektionslage ohne Publikum ausgetragen worden.