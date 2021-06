EM 2021: Thomas Müller äußert sich nach dem Ausscheiden gegen England

EM-Aus gegen England: So bitter endet die Ära Löw

Thomas Müller vergibt im EM-Achtelfinale gegen England die Riesenchance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich. In den Sozialen Medien reagiert er auf seinen Fehlschuss.

Doch dann rollte der von Müller geschossene Ball knapp am linken Pfosten vorbei - es war die letzte hochkarätige Chance, die DFB-Elf im Turnier zu halten und damit Joachim Löws Arbeitszeit auf unbestimmte Zeit zu verlängern. England siegte schließlich mit 2:0 .

Bei Instagram meldete sich Müller nun selbst zu Wort. "Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst", blickte der 31-Jährige zurück.

"Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges K.-o.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen." (Die Stimmen zum deutschen EM-Aus)