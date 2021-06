WWE: Becky Lynch und Seth Rollins haben geheiratet

The Man wird The Mum! Die größten WWE-Momente von Becky Lynch

Becky Lynch vor Comeback bei WWE

"The Man", wie sich Lynch selbstironisch nennt, scheint unmittelbar vor einem Ring-Comeback zu stehen: Sie wurde schon beim Comeback-Training im Performance Center von WWE in Orlando gesichtet, ihre Rückkehr dürfte bei einer der nächsten, nun wieder regelmäßig vor Fans aufgetretenen Großveranstaltungen erfolgen - bei Money in the Bank am 18. Juli oder beim zur Megashow aufgeladenen SummerSlam im NFL-Stadion von Las Vegas am 21. August.