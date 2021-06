WWE NXT: Bronson Reed verliert Titel - Wechsel zu RAW oder SmackDown naht

Bronson Reed verliert NXT North American Titel

Als sich Reed außerhalb des Rings erneut um Adonis kümmerte, wurde er von Scott bei der Rückkehr in den Ring mit einem Kick ins Gesicht und einem 450 Splash auf den Rücken erwischt. Dies reichte aus, um Reed zu pinnen und sich erstmalig zum Champion in WWE krönen.

Reed auf dem Weg ins Main Roster?

Reed scheint auf dem Weg in den Hauptkader zu sein, er absolvierte zuletzt mehrere Tryout-Probeläufe vor RAW und SmackDown - ebenso wie NXT-Champion Karrion Kross, dessen Freundin Scarlett und das weibliche Top-Talent Shotzi Blackheart. Reed und Kross waren in dieser Woche auch bei Main Event zu sehen, einer auf der Plattform Hulu ausgestrahlten Nebenshow von WWE, die sonst den RAW-Stars vorbehalten ist. Reed besiegte dabei den früheren Cruiserweight-Champion Drew Gulak, Kross den Altmeister Shelton Benjamin.

Reed könnte im Zuge des diesjährigen WWE-Drafts am 30. August und 3. September bei RAW oder SmackDown landen, womöglich auch vorher. Sein Titelverlust kommt vor diesem Hintergrund nicht aus dem Nichts - wobei verwundert, dass er den Titel an Scott verlor und nicht an Santos Escobar, mit dem er in einer Fehde steckte.