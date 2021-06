"Tag der Tage": Gewichtheber-Weltverband berät über neue Satzung

Für BVDG-Präsident Florian Sperl ist es "der Tag der Tage", für das internationale Gewichtheben die wohl letzte Chance für den zwingend notwendigen Neuanfang: Am Mittwoch sollen auf dem digitalen Verfassungskongress des Weltverbandes IWF mit einer neuen Satzung die Weichen für die Zukunft gestellt werden - ehe im Oktober eine neue Verbandsführung gewählt werden soll.

Sperls Forderungen und die seiner Unterstützer für die Satzung sind klar, vier große Themen sind für den Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) am Mittwoch "unverhandelbar" und "entscheidend": Der Zulassungsprozess von Kandidaten für die Wahlen im Oktober durch die Ethikkommission und durch ein externes Institut, die Auslagerung der Anti-Doping-Bekämpfung an die Internationale Dopingkontrollagentur ITA, Athletenvertreter und Athletenvertreterinnen sollen eine Stimme in der Exekutive bekommen und ein "gewisser" Frauenanteil im Vorstand der IWF sitzen.