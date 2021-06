EM 2021: Pressestimmen zum England-Sieg gegen Deutschland

EM-Aus gegen England: So bitter endet die Ära Löw

Nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinale träumt die britische Presse bereits vom EM-Titel, doch zunächst überwiegt die Freude über den ersten Sieg gegen die Deutschen in einer K.o.-Runde seit 1966.

England:

The Sun: "It's coming Rome! England schlägt ENDLICH Deutschland. Gareth Southgates furchtlose Helden beenden die Niederlagenserie gegen Deutschland mit einem famosen 2:0-Sieg, der der Nation Hoffnung gibt, sie könnten weiterkommen und wieder ein großes Turnier gewinnen."

Daily Mail: "Bei George, wir haben es geschafft! England explodiert, nachdem wir den alten Feind in Wembley geschlagen und 55 Jahre Schmerz beendet haben. Englands Gladiatoren ziehen nach Rom! Die Three Lions bereiten sich auf das Viertelfinale gegen die Ukraine vor, nachdem das glückliche Maskottchen Prinz George das Ende von 55 Jahren Schmerz sah, weil die Tore von Raheem Sterling und und Harry Kane Deutschland aus der EM kickten."

The Independent: "Erlösung!"

The Times: "Jetzt können wir daran glauben. Ein hervorragender Sieg gegen Deutschland sichert den Platz im Viertelfinale. Der Weg ins Finale in Wembley wird frei für Southgates Team."

The Guardian: "Wie aus einem Traum erwachen und in ein ungewohntes Licht tauchen. Nun, das kam unerwartet. In einer grauen, stürmischen und zunehmend wilden Nacht im Wembley-Stadion haben Englands Fußballer etwas Neues getan."