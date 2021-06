EM 2021: Deutschland raus, Löw-Ära endet, Kimmich weint - so lief das EM-Aus

EM-Aus gegen England: So bitter endet die Ära Löw

Der erste Gang des geschlagenen Bundestrainers führte zu Gareth Southgate. Mit einem kurzen Abklatschen gratulierte Löw dem englischen Coach zum 2:0-Sieg der Three Lions im EM-Achtelfinale . ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Löw verschwindet in den Katakomben

In der Coachingzone klatschte Löw mit seinem Trainerteam und dem kurz vor Schluss ausgwechselten Thomas Müller ab. Müller (81.) hatte in der Schlussphase die Großchance zum Ausgleich, der Rückkehrer hätte Löws Amtszeit noch etwas verlängern können, doch er vergab. Der Rest ist Geschichte, Raheem Sterling (75.) und Harry Kane (86.) entschieden die Partie zugunsten der Engländer und stürzten die DFB-Stars ins Tal der Tränen.

Leon Goretzka hockte auf dem Rasen. Joshua Kimmich stand mit den Händen in den Hüften auf dem Feld, sein Blick war leer, während um ihn herum Harry Kane und Co. fröhlich miteinander abklatschten und sich zu einer Ehrenrunde aufmachten. Löw verschwand derweil, das Sakko über dem Arm, in den Katakomben. Sein 5477. Arbeitstag war sein letzter.