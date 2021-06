Vetter wirft auch in Luzern über 90 Meter

Johannes Vetter ist weiterhin in Top-Form © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter hat seine herausragende Olympia-Form erneut unterstrichen und im siebten Wettkampf in Folge die 90-Meter-Marke geknackt. Beim Meeting in Luzern siegte der 28-Jährige am Dienstag souverän mit 92,14 m.