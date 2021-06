Klinsmann lobt, England feiert: "Wir haben Geschichte geschrieben"

EM-Aus gegen England: So bitter endet die Ära Löw

Die Presse träumt schon vom Titelgewinn, Jürgen Klinsmann traut England alles zu und Gary Lineker sieht den Anbruch einer neuen Zeitrechnung gekommen: Nach dem 2:0 (0:0) im EM-Achtelfinale gegen den alten Rivalen Deutschland herrscht pure Euphorie bei den Three Lions.

Der Weg soll erst am 11. Juli beim Finale im Wembley-Stadion enden. "ENDLICH schlägt England Deutschland, wir marschieren weiter ins Viertelfinale", schrieb die Boulevardzeitung The Sun . Der Triumph gegen das DFB-Team bedeutet den Engländern unfassbar viel - schließlich setzte es im Klassiker schon diverse schmerzhafte Pleiten.

In einem berühmt-berüchtigten Satz hatte der ehemalige Spieler und heutige TV-Moderator Gary Lineker die Ohnmacht der Engländer einst so dargestellt: "Fußball ist ein einfaches Spiel - 22 Männer rennen einem Ball 90 Minuten lang hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen."