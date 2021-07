Jos Verstappen über Michael Schumacher: "Ich war nicht gut genug"

1994 war "Jos the Boss" für Benetton am Start, als Teamkollege von Schumi, der in dem Jahr seinen ersten WM-Titel holte. Zweimal kam Verstappen senior aufs Podium - zu wenig, um gegen den Deutschen zu bestehen. Bis 2003 musste er sich deshalb in unterlegenen Teams wie Simtek, Footwork/Arrows, Tyrrell, Stewart und Minardi herumschlagen.