Joachim Löw nach EM-Aus gegen England von Ballack und Bobic kritisiert

Joachim Löw scheitert mit Deutschland im Achtelfinale der EM an England. Der Bundestrainer wird für seine späten Umstellungen kritisiert.

"Das ist ein bisschen ernüchternd. Man fühlt sich ohnmächtig", sagte Ex-Nationalspieler Michael Ballack in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV über das deutsche Aus.

Ballack kritisiert Löw

Anschließend kritisierte er Löw. "Ich verstehe nicht, warum der Bundestrainer so lange wartet mit einer Umstellung", sagte Ballack.

Doch warum wechselte Löw - abgesehen von Serge Gnabry, der in der 68. Minute kam - erst in der 87. Minute? "Warum, weiß keiner", meinte Ballack: "Man konnte darauf warten, dass wir in Rückstand geraten."