Hockey-Männer bezwingen Spanien im Test deutlich

Die deutschen Hockey-Herren haben sich rund drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) in guter Form präsentiert.

Die deutschen Hockey-Herren haben sich rund drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) in guter Form präsentiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi besiegte im ersten von drei Tests beim letzten Olympia-Vorbereitungslehrgang in Valencia Gastgeber Spanien mit 6:2 (3:1).