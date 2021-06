Wimbledon: Masur scheitert bei Hauptfeld-Debüt

Daniel Masur kann nicht in die nächste Runde einziehen © Imago

Jan-Lennard Struff hat dem Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew in Wimbledon zwar Paroli geboten, eine Überraschung aber verpasst. Der 31 Jahre alte Warsteiner verlor gegen den Australian-Open-Finalisten aus Russland 4:6, 1:6, 6:4, 6:7 (3:7).

Zwar hatte Struff Medwedew zuletzt beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in zwei Sätzen bezwungen. Dennoch hätte er sich ein "anderes Los gewünscht", wie er im Vorfeld bei Sky sagte: "Ich konnte es im ersten Moment nicht glauben und habe gedacht: Das kann doch nicht wahr sein." Direkt vor dem Start in Wimbledon hatte Medwedew auf Mallorca seinen ersten Rasentitel gewonnen.