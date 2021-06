Olympia-Quali: Basketballer gewinnen Auftaktspiel

Die deutschen Basketballer haben mit großer Mühe ihr Auftaktspiel beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien gewonnen und Kurs auf das Halbfinale genommen. Ohne NBA-Profi Dennis Schröder schlug die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Vorrundengegner Mexiko 82:76 (40:42) und setzte sich vorerst auf Platz eins der Dreiergruppe A.

Sollte Mexiko am Mittwoch auch gegen Russland verlieren, wäre die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) schon durch. In diesem Fall ginge es am Donnerstag (16.30 Uhr) gegen die Russen um den Gruppensieg.