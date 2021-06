EM: Matthias Ginter bei Deutschland in möglichem Viertelfinale gesperrt

Falls die deutsche Nationalmannschaft bei der EM das Viertelfinale erreicht, müsste Joachim Löw in der Abwehr umstellen.

Denn Matthias Ginter holte sich im Achtelfinal-Duell mit England ( Deutschland - England JETZT im LIVETICKER ) in der ersten Halbzeit nach einem Foul an Luke Shaw die Gelbe Karte ab.

Da der Innenverteidiger bereits in der Vorrunde gegen Portugal verwarnt wurde, muss Ginter im nächsten Spiel aussetzen. Bisher stand der Gladbacher in jedem Spiel in der Startelf.