Nur Merckx vor Cavendish: Die Fahrer mit den meisten Tour-Etappensiegen

Der britische Radstar Mark Cavendish hat am Dienstag in Fougeres nach fünf Jahren wieder eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Mit 31 Siegen näherte sich der 36-Jährige Rekordhalter Eddy Merckx weiter an.