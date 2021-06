Schalke verkauft LEC-Slot - BDS schlägt zu

Es war seit Wochen abzusehen und wurde schon mehr als nur ein starkes Gerücht gehandelt, nun ist alles klar - Schalke 04 Esports wird den Slot in der LEC verkaufen und die europäische Königsklasse in League of Legends nach dem Sommer verlassen.

Schalke out, BDS in

Während ein klassischer Sportverein damit die große Bühne verlassen wird, kommt eine aufstrebende und schon sehr erfolgreiche Organisation hinzu. BDS, die vor allem in Rocket League und Rainbow Six Siege eine große Fanbase aufgebaut haben, erwerben den LEC-Slot der Königsblauen für 26,5 Millionen Euro.

Die Pioniersarbeit, die der FC Schalke 04 geleistet hat, hat in den vergangenen Jahren weitere Früchte getragen. Nicht zuletzt durch den Einstieg von Vereinen wie der SG Eintracht Frankfurt in die Prime League oder andere eSports-Engagements über das gesamte Spektrum des deutschen Profisports hinaus.

"Wir freuen uns sehr, endlich an einem derart spannenden und herausfordernden Wettbewerb teilnehmen zu können. Das ist wirklich der nächste Schritt für BDS und wir hoffen zu den Besten in League of Legends zu gehören.", sagt Alexandre Lopez, Head of Strategy bei Team BDS. "Wir sind Riot Games und dem FC Schalke 04 dankbar, uns das Vertrauen zu schenken und wir hoffen, dass wir Schalke's Errungenschaften, den eSports zu einer eigenen Disziplin zu machen, weiterführen können."