Fürth verpflichtet Jung vom HSV

Wie die Kleeblätter am Dienstag mitteilten, erhält der 26-Jährige einen Zweijahresvertrag. "Gideon will bei uns wieder richtig durchstarten und weiß, was uns in der ersten Liga erwartet. Seine Variabilität, gepaart mit seiner Erfahrung werden uns sehr gut tun und er passt auch charakterlich hervorragend in unsere Truppe", sagte der Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi.