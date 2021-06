Wimbledon: Alexander Zverev mit lockerem Auftaktsieg

Alexander Zverev zieht souverän in die nächste Runde ein © AFP/SID/Glyn KIRK

Lockerer Start für Alexander Zverev in Wimbledon: Die deutsche Nummer eins feiert einen klaren Auftaktsieg auf dem Heiligen Rasen.

Nach seinem Spaziergang in die zweite Runde von Wimbledon umschiffte Alexander Zverev auch die heikle Frage nach dem EM-Highlight zwischen Deutschland und England souverän. ( Wimbledon 2021: Spielplan und Ergebnisse )

Zwei Stunden vor dem Achtelfinale zwischen den beiden Erzrivalen bei der Fußball-EM in London hatte der Weltranglistensechste Zverev den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor ohne Probleme abgefertigt. Nach 1:29 Stunden machte der French-Open-Halbfinalist das 6:3, 6:4, 6:1 perfekt - trotz des Drucks seiner deutschen Kollegen, die er zum "Rudelgucken" in sein Hotelzimmer eingeladen hatte. ( Alles Wichtige zum Tennis )

"Ich habe ein bisschen Ärger von denen bekommen: Jetzt spiel nicht wieder fünf Sätze, wie immer in der ersten Runde, sondern mach mal ein bisschen schneller", erzählte der 24-Jährige lachend. Das gelang eindrucksvoll, und gleichzeitig unterstrich er auch seine Ambitionen beim Rasen-Klassiker.

Nun gegen Sandgren oder Gombos

Eine peinliche Erstrundenpleite wie vor zwei Jahren geriet zu keiner Sekunde in den Bereich des Möglichen. Zu konzentriert agierte der Hamburger, zu stark kam der Aufschlag - 20 Asse standen am Ende zu Buche. Gegner in der zweiten Runde ist der US-Amerikaner Tennys Sandgren oder Norbert Gombos aus der Slowakei.