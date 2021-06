EM 2021, Schweiz: Journalist färbt sich blond Frankreich-Sieg

Dass man das auch in der Schweiz so sieht, hat nun der Journalist Andreas Böni bewiesen. Der Stellvertretende Sportchef des Blick färbte sich die Haare blond, nachdem er öffentlichkeitswirksam gewettet hatte, die Schweiz schaffe es nicht ins Viertelfinale.

Dass diese Wette eindeutig verloren wurde, sollte inzwischen die halbe Welt wissen. Böni wusste also, was er zu tun hatte, und besuchte am Tag nach dem triumphalen 8:7-Erfolg der Schweizer Nati nach Elfmeterschießen gegen Frankreich einen Barber-Shop in Bukarest, wo aus dunklem Haar blondes wurde.