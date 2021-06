Verletzung von De Bruyne: Rüdiger wehrt sich gegen Bad-Boy-Image

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich gegen das "Bad Boy"-Image gewehrt, das ihm manche nach der Verletzung von Kevin De Bruyne im Champions-League-Finale anheften wollten. "Wer mich einen Bad Boy nennt, sollte besser recherchieren", sagte Rüdiger im Spiegel-Interview: "Ich habe in dieser Saison eine einzige Gelbe Karte bekommen. Beide Spieler haben nach den Vorfällen öffentlich gesagt, alles sei okay. Worüber reden wir also?"